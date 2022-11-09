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بيانٌ من 20 كلمة لـ"عرين الأسود" يُثير تفاعلَ النشطاء على مواقع التواصل

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بيانٌ من 20 كلمة لـ"عرين الأسود" يُثير تفاعلَ النشطاء على مواقع التواصل

09 نوفمبر 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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مقاومو عرين الأسود في نابلس
غزة/ صفاء عاشور:

ما أن أصدرت مجموعات عرين الأسود بيانًا جديدًا، حتى بدأ التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع البيان المقتضب الذي لم تتجاوز عدد كلماته العشرين متصدرًا بكلمات: "كونوا هناك فنحن هناك" تغريدات المتابعين ما بين داعم ومؤيد وآخر متسائل عمّا وراء التغريدة.

وجاء في نص بيان عرين الأسود: "يا درعنا الواقي يا أبناء مدينتنا الجبارة يا مقاتلينا ومقاتلي هذا الشعب كونوا هناك فنحن هناك.. إخوتكم مجموعة عرين الأسود".

وفسّر مراقبون ونشطاء كلمة بيان العرين، مقتضاها الدعوة للتوجُّه لمواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين الذين كانوا يستعدون مساء أمس لاقتحام قبر يوسف بمدينة نابلس.

وفي السياق كتب عبد جاد على حسابه على الفيس بوك:" في كلّ بيانٍ لهم نُبعَث للحياة من جديد.. كونوا هناك فنحن هناك #عرين الأسود.

صاحبُ حساب البحر الساكن كتب على تويتر: "نبايعهم،، حتى آخر نفس،، حتى لو لم يبقَ منهم إلا كاتب البيان، فهم منّا ونحن منهم "كونوا هناك فنحن هناك" يا ليتنا كنّا هناك فنكون معكم وبينكم، معكم بدعواتنا #عرين_الأسود.

أما الناشطة آية حسونة من غزة كتبت:" #عرين_الأسود فكرة صادقة بُنيتُها وجهادها في سبيل الله وسينتصرون ولو بعد حين.

أماني الجماصي كتب على تويتر:" ما باليد حيلة سوى الضغط على الزناد، وما في القلب حيلة سوى الصبر والاحتساب.. هذا حالنا وحال صباحاتنا.. فالوطن والمقدسات أغلى من كل شيء.. والمقاومة جدوى مستمرة.. #عرين_الأسود

وكتبت آية العاروري: "نجحوا أبطال #عرين_الأسود وحقّقوا علامة جيدة في الفحص الشفهي عندما وجّهوا رسالة مفادها "نحن هناك" وفي الفحص العملي وبتقدير امتيازٍ أثبتوا لـ إعلام و كومبارس اليهود في الضفة بأنه وَاهِمٌ من يظنُّ بأنَّ عرين #نابلس قد انتهى، مبارك النجاح وعقبال تخريج الفوج القادم من أبطال العربن #فريق_مجاهدون

أما عبود نجيم على تويتر فكتب: "الهدوء من قِبل #عرين_الأسود هو هدوء ما قبل العاصفة أنا مؤمن بأنّ هذه الفكرة لن تموت أبدًا.. فمن ضحَّى بروحه من أجل هذه الفكرة كفيل بأن تظل حيةً فينا.. نسأل الله أن نرى عملية عمّا قريب".

الحسين الجعفري كتب على تويتر: "نحن في الحرب أسود لا نهاب وصقورٌ شامخات في السحاب كتيبة بلاطة: ننعى ابننا الفدائي #مهدي_حشاش "أسد الكتيبة" الذي استُشهد فجر اليوم الأربعاء بعد اشتباكٍ مُسلّح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المُقتحمة لقبر يوسف #عرين_الأسود.

وكتبت سميرة أبو شعر على تويتر: "هذه المرة المطالب والإرادة شعبية، لم يسبق أن توحّدت فلسطين هذه الوحدة بين شطري البلاد كما حدث المرة، عودة عزيزة إلى أيام الآباء والأجداد قبل نكبة 1948. عودة إلى زمن الثورة الفلسطينية ويعبد والقسطل ويافا وعكا ومحمد جمجوم وفؤاد الزير وعطا حجازي والقسام #عرين_الأسود

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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