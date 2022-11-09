المشارك الأبرز في مونديال قطر 2022.. بطاقة منتخب البرازيل

كأس العالم: المشاركة الـ22 (الوحيد الذي شارك في كل النسخ)

أفضل نتيجة: بطل 1958 و1962 و1970 و1994 و2002

كوبا أميركا: 37 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1919 و1922 و1949 و1989 و1997 و1999 و2004 و2007 و2019

تصنيف فيفا: 1

اللقب: سيليساو

رئيس الاتحاد: إيدنالدو رودريغيش

اللاعبون المرخصون: غير معلن

أبرز الأندية: كورنثيانز، فلامنغو، بالميراس، سانتوس، ساو باولو

التأهل: تصدرت البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية برصيد قياسي بلغ 45 نقطة من 17 مباراة

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- المدرب: عُيّن تيتي (61 عامًا) عام 2016 وضمد جراح الخسارة المُذلّة أمام ألمانيا 1-7 على أرضه في نصف نهائي مونديال 2014، كما عوّض بداية بطيئة في تصفيات مونديال روسيا 2018 تحت إشراف المدرب السابق دونغا. بنى فريقًا صلبًا ومتوازنًا للإحاطة بنيمار، لكن أيضًا لتعويض غياباته المتعددة بسبب الإصابة. انتُقد في البرازيل بسبب خياراته الدفاعية، لكنّ سيليساو حلّقت في تصفيات مونديال قطر 2022، وتُعدُّ المرشحة الأقوى لنيل اللقب السادس في تاريخها وتعزيز رقمها القياسي. أحاطت بها بعض الشكوك، إثر الخسارة ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا 2021 في ملعبها الأسطوري ماراكانا في ريو دي جانيرو. لم يُواجه منتخب البرازيل أيّ خصم أوروبي منذ 2019.

- تصريح: "لقد نفذ صبري لكني مُركّز. سنذهب إلى المونديال. يجب أن نبلغ النهائي ونصبح الأبطال. هذه الحقيقة.

في روسيا كنتُ المدرب في ظروف مختلفة (بعد إقالة دونغا). اليوم لدي فرصة إكمال دورة السنوات الأربع. التوقعات مرتفعة لكني مُركّز على العمل". المدرب تيتي لصحيفة "غارديان" البريطانية في حزيران/يونيو 2022.

- النجم: بعمر الثلاثين يريد نيمار الثأر لخيبتي 2014 و2018 في كأس العالم. يأمل اللاعب الرقم 10 مواصلة أدائه المميز هذا الموسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق ثلاثة أهداف: إنهاء صيام دام 20 سنة للبرازيل دون إحراز اللقب، أن يصبح مرشحًا قويًّا لنيل جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى وأخيرًا مصالحة البرازيليين الحائرين ما إذا كان يجب أن يحبونه أم يكرهونه.

- التشكيلة المثالية: أليسون-دانيلو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو-رافينيا، كازيميرو، فريد، لوكاس باكيتا-نيمار، ريشارليسون.

المصدر / فلسطين أون لاين