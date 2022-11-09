قاسم: دماء شهداء جنين ستكون وقودًا لتصاعد ثورة شعبنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليسوم الأربعاء، الشهيد مهدي حشاش الذي ارتقى أثناء تصديه لجيش الاحتلال ومستوطنيه الذين اقتحموا مدينة نابلس الليلة.

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وقال حاز قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريحٍ صحفي: على أنّ "استمرار تصدي الشباب الثائر لهذه الاقتحامات، يؤكد إصرارهم على مواصلة قتال المحتل والاشتباك معه".

وأضاف: إنّ "دماء الشهداء شكلت على الدوام وقوداً لتصاعد ثورة شعبنا، ودافعاً لمواصلة قتال المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وارتقى فجر اليوم الأربعاء، الشهيد مهدي حشاش (17 عامًا)، جرّاء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمحافظة نابلس.



المصدر / فلسطين أون لاين