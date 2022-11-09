مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، مُتّجهين نحو باب السلسلة للمغادرة كالمعتاد.

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يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا وصلوات تلمودية بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/bRBv31IFpm — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 9, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين