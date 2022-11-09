مطلوب سائق للعمل في مؤسسة أطباء بلا حدود - مكتب غزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أطباء بلا حدود MSF بغزة تعلن فيه عن حاجتها لسائق للعمل بشكل يومي Driver-Daily worker بالمؤسسة مكتب غزة وفقاً لما يلي :

الهدف الأساسي : تنفيذ مهام نقل البضائع والركاب المصرح لهم في مركبة تابعة لمؤسسة أطباء بلا حدود ، والتأكد من ظروفها الفنية والسلامة واحترام قواعد المرور في البلاد وقواعد الأمن التابعة لمؤسسة أطباء بلا حدود ، من أجل توفير خدمة آمنة وسلسة وفعالة.

المسؤوليات:

• التحقق اليومي من الشروط الفنية للمركبة المخصصة (حالة الإطارات ، الزيت ، الوقود ، الفرامل ، المعدات اللاسلكية ، قطع الغيار ، إلخ) ، وإجراء الفحص الأسبوعي وفقًا لسجل MSF ، وإعادة تعبئته عند الضرورة ، والاحتفاظ بها نظيفة لضمان إمكانية قيادتها في ظروف مثاليةو تسليمها إذا كان شخص آخر يستخدم السيارة .

• ضمان أمن الركاب في السيارة ، والقيادة بعناية ، ومراعاة حدود السرعة وقواعد المرور في الدولة ، وكذلك قواعد مؤسسةأطباء بلا حدود الأمنية ، من أجل تجنب حوادث السيارات.

• ضمان التحميل والتفريغ الصحيحين للمركبة ، وتقديم المستندات إلى مستلم البضائع ، والتحقق من حالة البضائع المسلمة ، وإعادة المستندات المكتملة حسب الأصول إلى اللوجستيات والتأكد من أن البضائع تحتوي على المستندات اللازمة .

• التأكد من أن جميع وثائق المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول وفي السيارة.

• إبلاغ المدير المباشر بأي حادث يتعلق بنقل الركاب و / أو البضائع.

• معرفة كيفية استخدام جميع أنواع أجهزة الراديو والرموز وأرقام الاتصال والحروف الأبجدية اللاسلكية عن ظهر قلب والتواصل مع القاعدة وفقًا لسياسة اتصالات منظمة أطباء بلا حدود لإبلاغ موقف السائق وأي آثار محتملة.

• معرفة واحترام القواعد الأمنية المتعلقة بحركة المركبات وتحديداً تلك المتعلقة بالجمارك ونقاط التفتيش وحواجز الطرق.

• التأكد من معرفة واحترام جميع الركاب للقواعد الأمنية .

مؤهلات الوظيفة :

- حاصل على رخصة القيادة.

- معرفة جيدة بالطرق .

- خبرة قيادة سابقة لمدة سنتين كحد أدنى .

- خبرة مرغوبة مع مركبات محددة لاستخدامها (فان ، ميني فان ، سيارة إسعاف ، إلخ.)

- مرغوب فيه في منظمة أطباء بلا حدود أو المنظمات غير الحكومية الأخرى .

- معرفة بأساسيات اللغتين الإنجليزية والعربية .

- المعرفة المرغوبة بالميكانيكا الأساسية .

- العمل الجماعي والتعاون .

- المرونة السلوكية .

- الالتزام بمبادئ مؤسسة أطباء بلا حدود .

طريقة التسجيل :

يجب على المتقدمين للوظيفة إرسال سيرة ذاتية محدثة مع خطاب التحفيز باللغة الانجليزية إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ذكر المسمى الوظيفي في سطر الموضوع: Driver-Daily worker

- ينتهى التسجيل يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 الساعة 16:00