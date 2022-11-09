بطاقة منتخب الكاميرون المشارك في كأس العالم

كأس العالم: المشاركة الثامنة

أفضل نتيجة: ربع نهائي 1990

كأس إفريقيا: 20 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1984 و1988 و2000 و2002 و2017

تصنيف فيفا: 43

اللقب: الأسود غير المروضة

رئيس الاتحاد: صامويل إيتو

أبرز الأندية: كانون ياوندي، تونير ياوندي، كوتون سبورت غاروا، أونيون دوالا

التأهل: تغلبت على الجزائر (0-1 و2-1 بعد التمديد) في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية

اقرأ أيضا: بطاقة منتخب كرواتيا

- المدرب: بعد حمله ألوان الكاميرون سنوات طويلة برقم قياسي بلغ 137 مباراة دولية، اصبح ريغوبير سونغ، بطل إفريقيا 2000 و2002 كلاعب، مدرباً بعد كأس أمم إفريقيا الأخيرة على أرضه، حيث حلّ المدرب البرتغالي توني كونسيساو ثالثاً. لا يملك ابن السادسة والاربعين خبرة تدريبية سوى مع منتخبات الفئات العمرية للكاميرون. استهل "ريغو" مشواره بانجاز التأهل إلى كأس العالم، في الوقت القاتل من مباراة مجنونة ضد الجزائر في اياب الدور الفاصل. اصبح اول لاعب يطرد مرتين في تاريخ كأس العالم.

- تصريح: "نهدف إلى الرحيل من البطولة في 18 كانون الأول/ديسمبر (يوم النهائي) (...) عندما نعيش سوياً، يتعين أن تتسم المجموعة بالمزايا الانسانية. (...) مباراتنا النهائية الاولى ستكون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في الدوحة (ضد سويسرا)". رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو.

- النجم: وصل أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا إلى قمة عطائه. بعمر السادسة والعشرين يخوض أفضل مواسمه. هو أحد المحركات الخلفية لنابولي متصدر الدوري الإيطالي وبطل مجموعته في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلّب على ليفربول الإنجليزي القوى 4-1 وقدّم "زامبو" مباراة مميزة.

- التشكيلة المثالية: أونانا - فاي، ماستيليتو، نغادو (أو نكولو)، تولو - هونغلا، أنغيسا، أو غويه، أوندوا - مبويمو، أبوبكر.

المصدر / فلسطين أون لاين