"ثابت": سيطرنا على غالبية أعطال شبكة توزيع الكهرباء

غزة/ رامي رمانة:

أكدت شركة توزيع كهرباء غزة، تمكُّنها من إصلاح غالبية الأعطال التي طرأت على الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي، من جراء المنخفض الجوي الذي تعرَّض له قطاع غزة أمس.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت لصحيفة "فلسطين": إنّ الأضرار التي طرأت على الخطوط الناقلة، وشبكة التوزيع في نطاقها الطبيعي، "محدودة جدًّا وتم السيطرة عليها وإصلاحها".

وبيَّن ثابت أنّ طواقم الشركة تلقّت أكثر من 136 إشارة، ونحو 470 اتصالًا وصل لمركز الاستعلام في الشركة، وعليه هرعت طواقم الشركة المختصة إلى الأماكن لإصلاح الأضرار.

ونبّه إلى أنّ أغلب الخطوط الإسرائيلية تعطلت لعدة ساعات وتم إعادتها للخدمة، باستثناء خطَّين أحدهما يُغذّي بيت لاهيا شمال القطاع وآخر يُغذّي خان يونس جنوب القطاع، مشيرًا إلى أنّ الكمية المتوفرة من الكهرباء الإسرائيلية بلغت نحو 96 ميجاوط.

وأشار إلى أنّ محطة توليد الكهرباء تُغذّي شبكة التوزيع بنحو 40 ميجاواط.

وحثّ ثابت المواطنين على ضرورة اتّباع تعليمات الشركة وإرشاداتها خلال المنخفضات الجوية للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.