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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

09 نوفمبر 2022 . الساعة 06:29 بتوقيت القدس
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استشهد الشاب مهدي محمد حشاش (18 عامًا)، فجر الأربعاء، جراء إصابته خلال تصديه لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والقدم من مخيم بلاطة، ونقل للمستشفى وصفت جراحه بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله إلى مستشفى رفيديا.

ووفق مصادر محلية أصيب 3 مواطنين بالرصاص المطاط، و57 بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت في محيط "قبر يوسف" ومخيم بلاطة.

وجاء استشهاد الشاب حشاش بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمخيم بلاطة ومحيطه، وقد جرت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مجموعات المقاومة.

وخلال الاقتحام سعت قوات الاحتلال لتأمين مجموعة من أعضاء "الكنيست" من حزبي الصهيونية الدينية، والقوة اليهودية، والحاخامات وقادة المستوطنات ليقتحموا "قبر يوسف".

وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من داخل ومحيط مخيم بلاطة وبعض الشوارع والمناطق الأخرى شرق نابلس.

وفي السياق، تبنت مجموعات المقاومة عمليات إطلاق النار تجاه تلك القوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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