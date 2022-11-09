عرين الأسود تعلن التصدي لقوات الاحتلال شرق نابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" صباح اليوم الأربعاء، بأنّ مجموعاتها "قامت الليلة بالتصدي لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس".

وكانت عرين الأسود قد أصدرت بيانًا مقتضبًا الليلة الماضية موجهًا لأهالي نابلس قالت فيه، "يا درعنا الواقي يا أبناء مدينتنا الجبارة يا مقاتلينا ومقاتلي هذا الشعب كونوا هناك فنحن هناك"، في إشارة للتصدي لاقتحام الاحتلال ومستوطنيه لقبر يوسف.

واستشهد فجر اليوم الشاب مهدي حشاش متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، مدينة نابلس بالضفة المحتلة لتأمين اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف.

وأطلق مقاومون النار بكثافة على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان شرقي المدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، وأطلق الجيش النار والغاز المسيل للدموع.

وشارك في هذا الاقتحام المحدود لقبر يوسف أعضاء كنيست من حزبي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، وعدد من الحاخامات وقادة المستوطنين، حيث تم الاقتحام باستخدام آليات الاحتلال وبحماية مشددة، ولم تستخدم الحافلات.

المصدر / فلسطين أون لاين