ترتيبات خاصة لمباراة ديربي رفــــــــــــــــــــــــح

غزة / مؤمن الكحلوت:

تترقب جماهير رفح الديربي القادم، الذي سيجمع بين الشباب والخدمات، في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

اللقاء بالغ الأهمية وحساس في توقيته لكلا الفريقين، حيث يتصدر الخدمات البطولة برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب، ويتربص بهما الثالث اتحاد الشجاعية صاحب الـ15 نقطة.

وتعقد بلدية رفح اجتماعاً هاماً اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الناديين وجهاز الشرطة الفلسطينية ، لإتمام الترتيبات الخاصة بالديربي الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة القادم على ملعب رفح البلدي.

وتسعى البلدية لإلزام الفريقين بعدة ترتيبات خاصة بالمباراة من أجل الوصول بها إلى بر الأمان وتفادي حدوث أي أزمات، وذلك بالتوافق مع اتحاد كرة القدم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كافة القرارات التي سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع والتزام الجميع بمكانه داخل الملعب.