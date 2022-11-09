برشلونة يخطف فوزاً مثيراً من أوساسونا في الدوري الإسباني

خطف نادي برشلونة ثلاث نقاط مهمة في تعزيز صدارته عندما حقق فوزاً صعباً بعشرة لاعبين على مضيفه أوساسونا 2-1 بعد طرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب "أل سادار"، سجل هدفي برشلونة بيدري (48)، والبرازيلي رافينيا (85)، فيما أحرز دافيد غارسيا هدف أوساسونا الوحيد (6).

وبهذا الفوز، عزز برشلونة صدارته للترتيب مع 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الثاني والذي يستضيف قادش الخميس، فيما بقي أوساسونا على 23 نقطة في المركز السادس.

وباغت أصحاب الأرض الضيوف بهدف مبكر من غارسيا الذي تابع في المرمى ركنية من روبن غارسيا في الدقيقة السادسة من المباراة.

ولتزداد معاناة الفريق الكاتالوني، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية بوجه ليفاندوفسكي (31) وطرده من المباراة بعد تدخل على غارسيا.

وبعدما ألغى حكم المباراة هدفاً لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بداعي التسلل، نجح برشلونة في إدراكه مع بداية الشوط الثاني عندما سدد كرة قوية وصلته من الدفاع في المرمى (48).

وفيما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، مع تألق حارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيغن، خطف رافينيا هدف الفوز لبرشلونة عندما تلقى كرة ساقطة من الهولندي فرانكي دي يونغ وحولها رأسية فوق الحارس في الشباك (85).

وشهدت المباراة أيضاً تلقي جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بطاقة حمراء في مقاعد البدلاء بسبب اعتراضه على قرارات الحكم عقب صافرة نهاية الشوط الأول وقبل الدخول إلى غرف التبديل.

في المقابل، احتل أتلتيك بلباو المركز الثالث مؤقتاً بفوزه على ضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة.

ورفع بلباو رصيده إلى 24 نقطة، وهو نفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد الرابع الذي يحل ضيفاً الأربعاء على ريال مايوركا، فيما بقي بلد الوليد عاشراً مع 17 نقطة.

المصدر / وكالات