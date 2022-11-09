اجتماع هام لاتحاد كرة القدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً مركزياً منتصف الأسبوع القادم، بمقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحضور الفريق جبريل الرجوب.

وسيُغادر أعضاء الاتحاد في غزة يوم الإثنين القادم، لحضور الاجتماع المركزي الثاني، منذ انتخاب الاتحاد قبل عامين، حيث سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص اللعبة.

وسيشهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمستجدات المتعلقة بالكرة الفلسطينية بشكل عام إلى جانب مناقشة تأخير صرف منحة الرئيس لأندية الضفة وغزة والتي كان من المتوقع وصولها خلال الفترة الماضية.