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روسيا تكشف حقيقة مفاوضاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا

09 نوفمبر 2022 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

كشفت نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، حقيقة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا بالنفي في ظل عدم وجود أي تحرك بالخصوص.

وأضاف رودينكو للصحافيين، الثلاثاء: "لا.. لا نجري مباحثات معهم".

وتابع أنّ "أوكرانيا تبنّت قانوناً يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا"، متابعاً: "هذا هو خيارهم، لقد أعلنا دائماً استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي توقفت، وهذا ليس ذنبنا".

وأكد أنّه لا توجد شروط مسبقة من جانب بلاده، باستثناء الشرط الرئيسي، وهو أن تُظهر أوكرانيا "حسن النية".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أشار، أمس الاثنين، إلى أنّ بلاده "منفتحة على المحادثات مع أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن "تشجّع سراً قادة أوكرانيا على التعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا، والتخلّي عن رفضهم العلني المشاركة في محادثات سلام، إلّا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة".

المصدر / وكالات
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#روسيا #بوتين #أوكرانيا #مفاوضات #الحرب الروسية

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