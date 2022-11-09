مصادقة إسرائيلية على بناء مقر السفارة الأميركية في القدس المحتلة

صادقت ما يسمى لجنة التخطيط والبناء اللوائية الإسرائيلية، الثلاثاء، على خطة بناء مقر السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر اعلامية، فإنه سيتم بناء مبنى السفارة على مساحة تقارب 50 دونمًا في ما يعرف "مجمع اللنبي" في حي البقعة.

وتشمل خطة البناء مباني للسفارة وموقف للسيارات ومساكن للأمن والموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخطة قريبًا للتنفيذ وسيكون متاح الاعتراض عليها لمدة ستين يومًا تقريبًا، وسيتم مناقشة الاعتراضات في لجنة المنطقة إذا قدمت، وبعد انتهاء مرحلة الاعتراضات ستتمكن الإدارة الأميركية من الحصول على رخصة بناء من بلدية القدس وبناء السفارة التي يتوقع أن يستمر العمل فيها لنحو عقد من الزمان.

وقال رئيس بلدية القدس المحتلة موشيه ليون، إن موافقة اليوم هي خطوة أخرى في عملية نقل السفارة بالكامل إلى القدس، معربًا عن أمله في أن تنضم دول أخرى لنقل سفارتها للمدينة وإنشاء سفارات هناك.

المصدر / وكالات