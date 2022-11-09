هنية: قطر ستشرف العالم العربي والإسلامي في كاس العالم 2022

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية باستعدادات دولة قطر لتنظيم منافسات كأس العالم "قطر 2022".

وتنطلق منافسات مونديال قطر 2022 لأول مرة في دولة عربية خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وأكد هنية أن قطر ستقدم أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 وذلك بعد التطور الكبير في البنية التحتية الرياضية.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن "الدوحة" ستشرف العالم العربي والإسلامي لضمان إبهار العالم بالقدرات العربية التي سيخلدها التاريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين