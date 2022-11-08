فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صور مدهشة تظهر "القمر الدموي" للمرة الأخيرة هذا العام

روسيا تكشف حقيقة مفاوضاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا

أمريكيون عاطلون عن العمل بسبب "كورونا" يعانون للحصول على مساعدة الحكومة

مصادقة إسرائيلية على بناء مقر السفارة الأميركية في القدس المحتلة

هنية: قطر ستشرف العالم العربي والإسلامي في كاس العالم 2022

مستوطنون يستولون على أجزاء من أراض وقفية شمال أريحا

الناشطة البرغوثي تدعو إلى نصرة ومساندة الأسرى

استمرار هطول الامطار.. آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

إصابات بالمطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالجلمة

هنية: القائد عرفة من الذين قادوا القسام وعبروا المراحل مع كتائبها

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

استمرار هطول الامطار.. آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

08 نوفمبر 2022 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
...
صورة من المنخفض الجوي الذي اثر على فلسطين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، الثلاثاء، استمرار فرص هطول الأمطار الليلة حتى مساء يوم غدٍ.

وأوضح العلامي في تصريح صحفي، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به فلسطين خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، صنف "متوسط" تخلله زخات غزيرة من الأمطار.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية الى اقتراب جبهة ماطرة من الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن المنخفض الجوي الذي بدأ التأثير على المنطقة مساء أمس الإثنين.

من جانبه قال الراصد في موقع طقس فلسطين عاصم عصيدة في تصريحٍ صحفيٍ إن أمطاراً محلية هطلت نهار اليوم على العديد من المناطق الفلسطينية في حين من المتوقع اشتداد الحالة الجوية هذه الليلة وعودة الأمطار الغزيرة إلى العديد من المناطق.

وأشار عصيدة إلى أن فرص الفيضانات في المناطق الساحلية بما في ذلك قطاع غزة لا زالت قائمة حيث تواصل درجات الحرارة انخفاضها هذه الليلة، ونهار غد الأربعاء على أن ينحسر المنخفض خلال ساعات مساء وليل الأربعاء.

أما بخصوص يوم الخميس فيتوقع أجواء صافيه بوجه عام مع فرصة لأمطار محلية خفيفة في غالبيتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شتاء #منخفض جوي #طقس #امطار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة