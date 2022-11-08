استمرار هطول الامطار.. آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، الثلاثاء، استمرار فرص هطول الأمطار الليلة حتى مساء يوم غدٍ.

وأوضح العلامي في تصريح صحفي، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به فلسطين خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، صنف "متوسط" تخلله زخات غزيرة من الأمطار.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية الى اقتراب جبهة ماطرة من الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن المنخفض الجوي الذي بدأ التأثير على المنطقة مساء أمس الإثنين.

من جانبه قال الراصد في موقع طقس فلسطين عاصم عصيدة في تصريحٍ صحفيٍ إن أمطاراً محلية هطلت نهار اليوم على العديد من المناطق الفلسطينية في حين من المتوقع اشتداد الحالة الجوية هذه الليلة وعودة الأمطار الغزيرة إلى العديد من المناطق.

وأشار عصيدة إلى أن فرص الفيضانات في المناطق الساحلية بما في ذلك قطاع غزة لا زالت قائمة حيث تواصل درجات الحرارة انخفاضها هذه الليلة، ونهار غد الأربعاء على أن ينحسر المنخفض خلال ساعات مساء وليل الأربعاء.

أما بخصوص يوم الخميس فيتوقع أجواء صافيه بوجه عام مع فرصة لأمطار محلية خفيفة في غالبيتها.

المصدر / فلسطين أون لاين