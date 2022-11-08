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إصابات بالمطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالجلمة

08 نوفمبر 2022 . الساعة 23:43 بتوقيت القدس
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مواجهات مع الاحتلال في الجلمة

أصيب مواطن بالرصاص المطاطي، فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة شمال شرق جنين، مساء الثلاثاء.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وإطلاقها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي وعدد من المواطنين بالاختناق.

فيما أكدت مصادر محلية، بأنه تم استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة الجلمة، بعبوات محلية شديدة الانفجار.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط قريتي كفيرت جنوب غرب المدينة وفقوعة شرق جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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