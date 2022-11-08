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حماس تنعى المحرر والمربي أحمد أبو هنود

08 نوفمبر 2022 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأسير المحرر والمربي أحمد أبو هنود (58 عامًا)، سليل عائلة أبو هنود المجاهدة، وشقيق الشهيد القسامي القائد محمود أبو هنود، الذي توفي مساء اليوم الثلاثاء في حادث سير مؤسف غرب مدينة نابلس.

وقالت الحركة في بيان النعي، "إننا إذ نودع علمًا من أعلام التربية والتعليم، وأسيرًا محررًا من سجون الاحتلال، ورجل إصلاح وشخصية وطنية وجهادية معروفة قضى أعوامًا طويلة في الدعوة والجهاد والإصلاح بين الناس، لنؤكد أن آثاره ستبقى نبراسًا تضيء لأجيال فلسطين الصاعدة طريق التضحية والمقاومة والعمل الدؤوب من أجل فلسطين وشعبها الصامد".

وتقدمت حماس بالعزاء لأهالي نابلس الأكارم، وعائلة الفقيد وذوي الشهيد القسامي محمود أبو هنود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس

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