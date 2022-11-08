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بحر يشيد بمناقب القائد علي عرفة ويؤكد المضي على طريقه حتى تحرير فلسطين

08 نوفمبر 2022 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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شارك رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر في مهرجان التأبين للقائد المجاهد علي عرفة، مساء اليوم غرب مدينة غزة.

 وقال بحر في كلمة له خلال مهرجان التأبين :"باسم شعبنا نعزي أنفسنا وقادتنا، وأهله وذويه، وأمتنا بهذه الشهادة التي تمثل طريق النصر والتحرير".

 وتحدث بحر عن دور القائد أبو حسني في حفظ الجبهة الداخلية وحماية الوطن من الغادرين.

 وأضاف "إن القائد الراحل شارك في تأسيس جهاز الأمن الداخلي وشغل مناصب عدة في العمل الجهادي".

 وقال "نعاهد ربنا أن نظل الأوفياء لدماء شهيدنا أبو حسني وكل شهداء شعبنا حتى تحرير فلسطين".

 وفي ختام الحفل شارك د.بحر في تكريم أسرة القائد علي عرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #أحمد بحر #علي عرفة

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