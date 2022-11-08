كتل جامعة النجاح الطلابية ترفض تأجيل انتخابات مجلس الطلبة

أعلنت الكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، اليوم الثلاثاء، رفضها تأجيل انتخابات مجلس الطلبة إلى الفصل الدراسي القادم.

وأشارت الكتل الطلابية، في بيان صحفي إلى أنّ لجنة الانتخابات المُشكّلة من إدارة الجامعة عقدت اجتماعًا مع الكتل الطلابية يوم أمس الإثنين، وعرضت توصيات مجلس العمداء ومجلس الأمناء بشأن الانتخابات.

ولفتت إلى أنّ الأسباب التي أوردتها اللجنة لتأجيل الانتخابات هي عدم وجود الوقت الكافي لإجراء الانتخابات هذا الفصل بسبب الحصار الذي تعرضت له مدينة نابلس، وعدم اكتمال الخطوات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وطلبت الكتل الطلابية اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الجامعة يوم غدٍ الأربعاء لعرض موقف الكتل الطلابية عليه، مشددةً على أنّ قرار إجراء الانتخابات في الجامعة لم يُبَت به بشكل نهائي وما زال قيد التداول.



