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قبل القمة الرفحية

طبيب خدمات رفح يكشف مدة غياب "النحال" وتطورات إصابة "القاضي"

08 نوفمبر 2022 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

أكد أحمد لطفي جربوع الطبيب المعالج لفريق خدمات رفح غياب النجم معتز النحال، عن القمة المرتقبة أمام شباب رفح في افتتاح الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة. 

وقال جربوع في تصريحات خاصة لـ:"فلسطين أون لاين" أنّ النحال خضع للفحوصات الطبية اللازمة، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة مع غزة الرياضي، والتي انتهت بفوز الأخضر الرفحي بهدف دون رد. 

وأوضح جربوع أنّ النحال عانى من التواء في الركبة حيث يحتاج للراحة لمدة لا تقل عن أسبوعين، مما يعني غيابه عن المباراتين القادمتين لخدمات رفح أمام جاره الشباب واتحاد خانيونس. 

وطمأن جربوع جماهير خدمات رفح حول طبيعة إصابة النحال، بعد المخاوف التي أحاطت به بعد الإصابة خلال المباراة السابقة، لكنّ الفحوصات أظهرت أنها إصابة بسيطة. 

وفي نفس السياق أشار جربوع إلى عودة اللاعب أدهم القاضي للتدريبات، حيث يخضع للتمارين الاستشفائية بإشرافه، للتعافي من آثار إصابته في المباراة السابقة. 

وأضاف أنّ القاضي سيكون على أتم الجاهزية لمباراة القمة أمام شباب رفح، في ظل استجابته السريعة للتعافي من الإصابة الخفيفة في العضلة الضامة.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خدمات رفح #شباب رفح #معتز النحال #أدهم القاضي

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