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شقيق الشهيد القائد محمود أبو الهنود

وفاة أسير محرر بحادث سير في نابلس

08 نوفمبر 2022 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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توفي اليوم الثلاثاء الأستاذ أحمد محمد أبو الهنود شقيق الشهيد القسامي القائد محمود أبو هنود في حادث سير بمدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن سيارة أبو هنود انقلبت على مفرق ياصيد قرب بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس مما أدى لوفاته.

والفقيد أبو هنود 58 عاما من بلدة عصيرة الشمالية، يعمل مربياً ومعلماً للغة الإنجليزية في مدرسة بيت امرين الثانوية.

وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، كما أنه عميد عائلة الشولي، وعضو لجنة الإصلاح بعصيرة وأحد الشخصيات الإسلامية المعروفة بالبلدة.

وتميز الفقيد أبو هنود بالتفاني في عمله، وطيبة الخلق وبشاشة الوجه وحسن السيرة.

وجاءت وفاة المربي أحمد أبو هنود، قبل 15 يوماً من حلول الذكرى 21 لاستشهاد شقيقه القائد القسامي محمود أبو هنود الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها طائرات الأباتشي الإسرائيلية.

وشارك الشهيد القائد أبو الهنود في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات استشهادية عام1997، أوقعت العديد من القتلى في صفوف الاحتلال، مما جعله أبرز المطلوبين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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