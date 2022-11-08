سبب وفاة عادل عطاري لاعب منتخب الأردن لكرة اليد

تُوفى عادل بكر عطاري، لاعب منتخب الأردن لكرة اليد ونادي كفرنجة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تعرَّض بكر لأزمة قلبية، خلال مباراة جمعت ناديه أمام نادي السلط، أمس الإثنين، في صالة "الأميرة سمية" بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة الكأس المحلية.

وعلى الفور، جرى نقل بكر إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه قضى عدة ساعات داخل غرفة العناية المُركّزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكانت الأجهزة الطبية الموجودة داخل الملعب قد حاولت إنقاذ بكر، وتقديم الإسعافات الأولية له، لكنّ حالته استدعت المغادرة الفورية نحو المستشفى.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد الحداد لمدة ثلاثة أيام على رحيل بكر، الذي تسبب خبر وفاته بصدمة لكلّ عشاق الرياضة الأردنية.

المصدر / وكالات