فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرفق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

"حشد" تدين منع السلطة برام عقد مؤتمر صحفي

سبب وفاة عادل عطاري لاعب منتخب الأردن لكرة اليد

بلدية غزة تصدر توضيحًا حول المنخفض الجوي اليوم!

"الشعبية" تدين منع السلطة عقد مؤتمرٍ صحافيٍّ برام الله

مفاجأة غير متوقعة في قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2022

عرض نادي ليفربول للبيع.. 3 جهات ترغب في الشراء

القواسمي: السلطة تتبع نهجاً قمعياً ولا تريد تطبيق النظام الأساسي لمنظمة التحرير

ترحيب بانسحاب لاعب عراقي من بطولة العالم للشباب رفضاً للتطبيع

طواقم الطوارئ بالداخـلية تُلبّي 725 استغاثة خلال المنخفض

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سبب وفاة عادل عطاري لاعب منتخب الأردن لكرة اليد

08 نوفمبر 2022 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
...
سبب وفاة عادل عطاري لاعب منتخب الأردن لكرة اليد

تُوفى عادل بكر عطاري، لاعب منتخب الأردن لكرة اليد ونادي كفرنجة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تعرَّض بكر لأزمة قلبية، خلال مباراة جمعت ناديه أمام نادي السلط، أمس الإثنين، في صالة "الأميرة سمية" بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة الكأس المحلية.

وعلى الفور، جرى نقل بكر إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه قضى عدة ساعات داخل غرفة العناية المُركّزة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكانت الأجهزة الطبية الموجودة داخل الملعب قد حاولت إنقاذ بكر، وتقديم الإسعافات الأولية له، لكنّ حالته استدعت المغادرة الفورية نحو المستشفى.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد الحداد لمدة ثلاثة أيام على رحيل بكر، الذي تسبب خبر وفاته بصدمة لكلّ عشاق الرياضة الأردنية.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الأردن #كرة اليد #وفاة لاعب #عادل عطاري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة