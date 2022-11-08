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مفاجأة غير متوقعة في قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2022

08 نوفمبر 2022 . الساعة 18:49 بتوقيت القدس
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مفاجأة غير متوقعة في قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2022

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن الشاب الصاعد في صفوف فريق بوروسيا دورتموند، يوسوفا موكوكو، سيكون حاضرًا في قائمة المنتخب الألماني التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الإثنين، إن المدير الفني للمانشافت، دوّن اسم موكوكو ضمن القائمة التي تشارك في مونديال قطر، وأن أسهم اللاعب ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل تألقه اللافت مع بوروسيا دورتموند. فضلًا عن إصابة اللاعب تيمو فيرنر.

ويحمل يوسوفا الجنسية المزدوجة الكاميرونية والألمانية، فهو من مواليد العاصمة الكاميرونية ياوندي بتاريخ 20 نوفمبر 2004، لكنه يملك الجنسية الألمانية بحكم الإقامة، وقد لعب لجميع فئات المنتخب الألماني (تحت 16 سنة وتحت 20 سنة والمنتخب الأولمبي حاليًا) وذلك رغم عدم إتمامه عامه الـ18 بعد.

وأسهم موكوكو خلال 12 مواجهة خاضها مع بوروسيا دورتموند منذ بداية الموسم بتسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى، ما جعل كل أندية أوروبا الكبيرة تهتم به، خاصةً وأن عقده مع دورتموند ينتهي في شهر يونيو/ حزيران 2023.

وسيبلغ يوسوفا موكوكو يوم انطلاق كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، 18 عامًا بالتمام، وهو ما يجعله مؤهلًا لاختيار منتخب البلد الذي سيدافع عن ألوانه، والغالب سيكون ألمانيا، كون أن علاقته مع والده الكاميروني متدهورة حسب موقع "فوت ميركاتو".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #منتخب ألمانيا #مونديال قطر #يوسوفا موكوكو

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