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ترحيب بانسحاب لاعب عراقي من بطولة العالم للشباب رفضاً للتطبيع

08 نوفمبر 2022 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع _ فلسطين بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم للشباب الجارية في أبو ظبي بعد وصوله لمباراة المركز الثالث في البطولة، على إثر وقوع قرعته مع لاعب إسرائيلي. 

وأكدت الحملة أن موافقة دولة الامارات على مشاركة اللاعب الإسرائيلي ضمن البطولة، ومقابلته للاعب العراقي يأتي في إطار تطبيع العلاقات المرفوض مع الاحتلال لتحسين صورته البشعة، والتغطية على جرائمه المتواصلة، وممارسته لسياسات عنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.

واعتبرت انسحاب اللاعب العراقي هو انتصار للشعوب العربية في مواجهة كل محاولات التطبيع، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت: "هذا الانسحاب يأتي ضمن الواجب العربي بمقاطعة الاحتلال على الأصعدة كافة، وكذلك تأتي في سياق الجهود العربية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه، والاحتفاظ بكرامته وصولاً للحرية".

ودعت الحملة جميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية العربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها وصولاً لنبذ الاحتلال الإسرائيلي وعزله.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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