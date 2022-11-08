طواقم الطوارئ بالداخـلية تُلبّي 725 استغاثة خلال المنخفض

استجابت أطقم الطوارئ بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لـ725 اتصال استغاثة من المواطنين في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، خلال المنخفض الجوي الذي يمر بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك عبر أرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة، وهي الرقم الوطني المجاني (109) بالعمليات المركزية، والرقم (100) لعمليات الشرطة، و(102) للدفاع المدني.

ووجّهت الأطقم الخاصة باستقبال نداءات المواطنين، إشارات الاستغاثة إلى الأجهزة المختصة بحسب الحالة؛ لإجراء المعالجات اللازمة، وِفق شبكة اتصال وتواصل سريعة.

وتعرَّضت عدّة مناطق وشوارع في محافظات غزة لتجمُّع المياه نتيجة هطول الأمطار، ما أدى لدخولها لبعض المنازل والمرافق والمنشآت.

وتُكثّف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية المختصة عملها في ظل المنخفضات الجوية، وما يصاحبها من رياح وهطول أمطار؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم والتقليل من آثار تلك المنخفضات.

المصدر / فلسطين أون لاين