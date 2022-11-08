مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس والخليل

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بمدينتي القدس والخليل.

وشهد مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الغاز بكثافة بالتزامن مع خروج الطلاب من مدارسهم.

وتصدى الشبان لقوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، فينما ذكر شهود عيان أنه جرى اعتقال شاب فلسطيني على حاجز شعفاط.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان، وبلدة الرام حيث اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر.

بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك عصر اليوم.

وفي الخليل أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار التحرير في باب الزاوية وسط المدينة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين.

وشهدت منطقة باب الزاوية مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمتها بعدة آليات عسكرية.

أما في نابلس فاعتقلت قوة خاصة للاحتلال شابين على دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة، بعد توقيف سيارتهم واقتيادهم منها مكبلين.

المصدر / فلسطين أون لاين