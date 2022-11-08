مطلوب منسق وحدة الاتصال للعمل في مركز القطان الثقافي في مدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عبد المحسن القطَّان تعلن فيه عن رغبتها في توظيف منسق/ة، وحدة الاتصال/ غزة للعمل في مركز القطان الثقافي في غزة، وفيما يلي تفاصيل هذه الوظيفة:

- طبيعة الوظيفة: دوام كامل

- اتجاه المسؤولية: مشرف الإعلام الرقمي

- موقع العمل: غزة

- أهداف الوظيفة: المساهمة في تخطيط وتنفيذ النشاطات والمهام الإعلامية في قطاع غزة، بالتنسيق مع مدير/ة فرع غزة، وبالرجوع إلى خطة الإعلام العامة للمؤسسة وسياساتها، والمساهمة في الجهد الإعلامي العام للمؤسسة حيثما يتم تحديده.

المهام والمسؤوليات التفصيلية:

- إعداد التقارير الإعلامية الدورية عن عمل فرع المؤسسة، وتزويدها للمؤسسات الإعلامية، ومتابعة النشر والإجابة عن الاستفسارات.

- متابعة إعداد وطباعة مطويات النشاطات والملحق التعريفي وأية منشورات إعلامية أخرى.

- متابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والتوثيقية لترويج خدمات ومشاريع المؤسسة في غزة.

- استقبال ضيوف وزوار المؤسسة في غزة، وإعداد البرامج المناسبة للزيارة للتعريف والترويج بها وبنشاطاتها.

- متابعة التغطية والتنظيم الإعلامي للفعاليات والمؤتمرات والندوات والمعارض ومتابعة الترتيبات اللازمة، مثل التصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، وأمور الدعاية ،والإعلان.

- استخدام وتحديث وتفعيل ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة (فيسبوك، إنستغرام، وموقع المؤسسة الإلكتروني، ... وغيرها).

- تمثيل المؤسسة مع وسائل الإعلام والمجتمع المحيط حيثما يطلب.

- بناء علاقات مع وسائل الإعلام المحلية والحفاظ عليها.

- إعداد التقارير الدورية اللازمة والإحصائيات والتغطيات الإعلامية لنشاطات المؤسسة في غزة بشكل خاص، والمؤسسة بشكل عام حيثما يطلب.

- المساهمة في وضع الخطط الإعلامية، والمساهمة في مواءمتها مع احتياجات وواقع قطاع غزة.

- حفظ وأرشفة كافة التغطيات الإعلامية المتعلقة بعمل ونشاطات المؤسسة في غزة وحيثما يطلب.

- إطلاع المدير المباشر وفريق العمل بشكل فعَال ومنظم على تطورات العمل بحسب الترتيبات المتفق عليها في الوحدة.

- أية مهام أخرى يتطلبها العمل.

المؤهلات/المهارات:

- الدرجة الجامعية الأولى في مجال الإعلام والعلاقات العامة، أو الدرجة الجامعية الأولى في أحد تخصصات العلوم الإنسانية، إضافة إلى دبلوم في مجال الإعلام والعلاقات العامة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل في مجال ذي صلة

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل في مجال العلاقات العامة والإعلام.مهارات تنظيمية وإتصالات ممتازة وأسلوب إدارة موجه نحو العمل الجماعي

- مهارات عالية في استخدام الحاسوب بشكل عام، وفي مجال الإعلام بشكل خاص.

- القدرة على التواصل مع الأطفال والأهالي والمهنيين العاملين مع الأطفال بشكل خاص.

- معرفة جيدة بمؤسسات المجتمع المحلي الثقافية، والتعليمية، والعاملة مع الأطفال.

-قدرة عالية على الإنجاز تحت ضغط العمل، والعمل بروح الفريق الواحد.

- قدرة عالية على العمل على منصات التواصل الاجتماعي، والكتابة لها، واستخلاص الإحصائيات منها.

الكفايات:

- التواصل بشكل فعال باللغتين العربية والإنجليزية

- تخطيط مهام العمل وتنظيمها

- الدافعية للإنجاز

- مهارات التعامل.

- الإبداع.

- العوامل الوظيفية الأخرى: العمل ضمن نظام دوام مرن حسب حاجة العمل (صباحي ومسائي وفي العطل الأسبوعية).

طريقة التسجيل

- على المعنيين بالوظيفة، تعبئة طلب التوظيف عبر الرابط التالي :

http://qattanfoundation.org/ar/mcg

- على أن يتم إرسال الطلب مرفقاً بالسيرة الذاتية، ورسالة توضح أسباب الاهتمام بهذه الوظيفة، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت 19/11/2022، علماً بأن المؤسسة تقوم بالتواصل فقط مع المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلة، وذلك بعد الانتهاء من فرز الطلبات.