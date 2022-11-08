صحيفة "فلسطين" تبحث تعزيز التعاون المشترك مع القضاء الشرعي

غزة/ جمال غيث:

بحث وفد من إدارة صحيفة "فلسطين"، تعزيز التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وجمع وفد الصحيفة خلال زيارته مقر المجلس بمدينة غزة، أمس، المدير العام رامي خريس، والمدير الإداري والمالي محمد اللحام، ومسؤول العلاقات العامة عدلي النديم، ومسؤول الإعلانات رامي حبيب، ومسؤول قسم المالية عبد الله الخضري، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو، والمدير العام للمحاكم الشرعية يوسف الشنطي.

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وأوضح خريس أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز اللقاءات الثنائية مع المؤسسات الحكومية والأهلية؛ لبحث مختلف القضايا وخاصة مع القضاء الشرعي، والاطّلاع على سير عمل المحاكم والخدمات التي تقدمها.

وقال خريس: إن صحيفة "فلسطين" ستكون عنصرًا مساندًا ومساعدًا للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، لطرح القضايا والإنجازات التي يحققها المجلس بطريقة مهنية حكيمة.

وأشار إلى أن الصحيفة تسعى دائمًا إلى تعزيز أواصر العلاقة مع مؤسسات المجتمع، ولا تدخر جهدًا في إبراز دور المحاكم الشرعية والوزارات والمؤسسات العاملة في القطاع.

وأكد أهمية دور المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والإنجازات التي حققها في خدمة المجتمع الفلسطيني.

من جهته، رحب الجوجو بوفد صحيفة "فلسطين"، مؤكدًا أهمية الإعلام في نشر الأخبار وإطلاع الجمهور على مختلف القضايا.

وشدد الجوجو على ضرورة العمل من أجل تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي، مؤكدًا أن القضاء الشرعي له دور مهم في هذا الجانب.

واستعرض سلسلة من الأنشطة والبرامج التي يشرف عليها مجلسه والهادفة إلى تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي وترسيخ حقوق الإنسان.

وقال الجوجو: إن للقضاء الشرعي دورًا مهمًا في خدمة المجتمع وإسهامه مع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي لطرح مشروع "القيادة الأسرية" الهادف لتوعية المقبلين على الزواج بآليات التعامل مع المرحلة المقبلة من الزواج.