بطاقة منتخب كرواتيا

كأس العالم: المشاركة السادسة

أفضل نتيجة: وصيف 2018

كأس أوروبا: 6 مشاركات

أفضل نتيجة: ربع نهائي 1996 و2008

تصنيف فيفا: 12

اللقب: فاتريني (اللهب)

رئيس الاتحاد: ماريان كوستيتش

اللاعبون المرخصون: 140 ألف

أبرز الأندية: دينامو زغرب، هايدوك سبليت

التأهل: تصدرت مجموعتها في التصفيات الأوروبية

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- المدرب: عُيّن زلاتكو داليتش (56 عاماً) في 2017 لإعادة التوازن إلى منتخب يعاني في تصفيات 2018. كان مغموراً انذاك، لكنه صنع سمعة باهرة. قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم حيث خسر أمام فرنسا. نجاح تاريخي لبلد الأربعة ملايين نسمة. نجح بعدها بايصال كرواتيا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 وأخيراً الى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.

- تصريح: "لا يوجد خصم سهل، مجموعة سهلة، هذه بطولة العالم (...) أثق بفريقي (...) هدفنا التأهل عن المجموعة. يجب أن ننسى الماضي، وعدم الوقوع في فخ التفكير بما حصل قبل أربع سنوات". زلاتكو داليتش في نيسان/أبريل لقناة "أر تي أل".

- النجم: حصد القائد لوكا مودريتش الكرة الذهبية في 2018 عندما قاد بلاده إلى نهائي المونديال. يمرّ بفترة مميزة رغم سنواته الـ37. منذ انطلاق مشواره مع المنتخب الوطني في 2006، خاض مودريتش 154 مباراة دولية سجل فيها 23 هدفاً.

- التشكيلة المثالية: ليفاكوفيتش - يورانوفيتش، لوفرين، غفارديول، سوسا - مودريتش، بروزوفيتش، كوفاتشيتش - فلاشيتش، بيريشيتش - كراماريتش

المصدر / فلسطين أون لاين