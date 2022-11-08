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بطاقة منتخب بلجيكا المشارك في كأس العالم 2022

08 نوفمبر 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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المنتخب البلجيكي

بطاقة منتخب بلجيكا

  • كأس العالم: المشاركة الرابعة عشرة

  • أفضل نتيجة: ثالث 2018 ورابع 1986

  • كأس أوروبا: ست مشاركات

  • أفضل نتيجة: وصيف 1980

  • تصنيف فيفا: 2

  • اللقب: الشياطين الحمر

  • رئيس الاتحاد: بول فان دن بلوك

  • اللاعبون المرخصون: نحو 450 ألف

  • أبرز الأندية: كلوب بروج، ستاندار لياج، أندرلخت

  • التأهل: تصدّرت مجموعتها في التصفيات الأوروبية

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- المدرب: عُيّن الإسباني روبرتو مارتينيس عام 2016 بدلاً من مارك ويلموتس، بنى مسيرته في إنجلترا مع سوانسي، ويغان وإيفرتون. أوكله الاتحاد البلجيكي مهمة قيادة المنتخب إلى أول ألقابه الكبرى.

- تصريح: "أعتقد أننا أقوى من 2018. ببساطة بفضل الخبرة المتراكمة من روسيا. احراز برونزية المونديال للمرة الأولى في تاريخك، هي تجربة تدفعك نحو الأفضل. في تلك الحقبة، كان ينقصنا البدلاء في بعض المراكز الهامة، واعتقد اننا وجدنا حلاً لهذا الأمر. توصلنا لايجاد أربعة لاعبين في كل مركز، بحسب الأسلوب الذي سنعتمده وهوية خصومنا". روبرتو مارتينيس في تشرين الاول/اكتوبر 2022.

- النجم: صحيح انه ليس القائد (يحمل الشارة إدين هازار)، إلا ان كيفن دي بروين هو القائد الفني لهذا الجيل الذهبي، والذي يضم الحارس تيبو كورتوا، الهداف روميلو لوكاكاو والمهاجم هازار. يعيش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أفضل أيامه. حلّ ثالثاً في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهو أفضل مركز للاعب بلجيكي. 

- التشكيلة المثالية: كورتوا - ألدرفيرلد، ديناير، فيرتونغن - مونييه، دي بروين، فيتسل، هازار، كاراسكو - لوكاكو

المصدر / فلسطين أون لاين
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