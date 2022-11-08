قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتغلق حاجزاً في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة مناطق في بيت لحم بالضفة الغربية، فيما واصلت انتهاكاتها في القدس المحتلة حيث أغلقت حاجز قلنديا العسكري.

كما داهمت قوات الاحتلال قرى هندازة، والعبيات، ورخمة، وأبو انجيم، شرق بيت لحم، ومنزلا في منطقة واد شاهين وسط المدينة.

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وسلمت قوات الاحتلال المواطن خليل شوكة من قرية هندازة شرق المدينة، بلاغًا لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز قلنديا العسكري شمال المدينة، حيث تعاني منطقة حاجز قلنديا من ضعف بالبنية التحتية، وتمنع سلطات الاحتلال من إجراء أعمال الصيانة للطرق وشبكات الصرف الصحي هناك.

المصدر / فلسطين أون لاين