المقاومة في الضفة والقدس تسجل أرقاماً قياسية في عملياتها

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين تناميا واتساعا في أشكال العمل المقاوم للاحتلال، وخاصة المقاومة المسلحة التي تميزت بالشجاعة والجرأة على المواجهة وتنفيذ عمليات من نقطة صفر.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى" ارتفاعاً ملحوظاً في أعمال المقاومة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2022، حيث بلغت أكثر من 10325 عملاً مقاوماً، بينها 565 عملية إطلاق نار، و35 عملية طعن أو محاولة طعن، إلى جانب 14 عملية دهس أو محاولة دهس.

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وسجلت 160 عملية زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، و61 حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب 109 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وإسقاط طائرتين، الضفة والقدس.

ووفق المركز، فإن العام الحالي سجل 3871 مواجهة بأشكال متعددة، و1181 مقاومة اعتداءات المستوطنين، و499 مظاهرة ومسيرة، بالإضافة إلى 21 عملية إرباك ليلي.

وأدت عمليات المقاومة منذ بداية العام الجاري، لمقتل 26 مستوطناً وجندياً إسرائيلياً وإصابة نحو 422 آخرين بجراح في حصيلة هي أعلى منذ عام 2015.

ومنذ بداية شهر أكتوبر نفذت المقاومة 139 عملية إطلاق نار، و3 عمليات دهس و3 عمليات طعن، أدت الى مقتل جنديين ومستوطن.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، وثق مركز -معطى- (833) عملا مقاوما بينها 75 عملية إطلاق النار، أدت لمقتل مستوطن واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

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وتصاعدت عمليات المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر أغسطس الماضي، حيث رصد -معطى- (832) عملاً مقاوماً، بينها 73 عملية إطلاق نار، فيما جُرح (28) مستوطناً وجندياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وفي شهر يوليو المنصرم شهدت الضفة (588) عملاً مقاوماً، أدى إلى إصابة (18) إسرائيلياً، فيما نفذ مقاومون 44 عملية إطلاق نار على أهداف للاحتلال.

وخلال شهر يونيو الماضي استمرت عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، حيث جرى رصد (649) عملاً مقاوماً، فيما جُرح (26) إسرائيلياً بعضهم بجراح خطرة.

وتواصلت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، والتي بلغت 31 عملية تركزت في نابلس وجنين.

وتخلل مايو الماضي عدة عمليات نوعية، قتل فيها (4) جنود ومستوطنين، وأصيب (51) بجروح مختلفة.

وسجل في شهر مايو، (1358) عملاً مقاوماً، بينها (57) عملية إطلاق نار (27) منها في جنين.

وشهد شهر إبريل الماضي، مقتل (4) إسرائيليين وإصابة (56) آخرين بجراح مختلفة.

وبلغ مجموع العمليات (1510) أعمال مقاومة، بينها (76) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي أكبر حصيلة لعدد قتلى الاحتلال خلال شهر، قتل في شهر مارس الماضي 12 مستوطناً وجندياً إسرائيلياً وأصيب (64) بجراح مختلفة.

ورصد في ذات الشهر (821) عملا مقاوما، بينها (52) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

أما شهر فبراير، فأحصي خلاله (835) عملاً مقاوماً، بينها (52) عملية إطلاق نار، فيما أصيب (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

وافتتح العام 2022 بإصابة (13) مستوطناً وجندياً بجراح مختلفة في شهر يناير الماضي، ورصد (623) عملاً مقاوماً، بينها (28) عملية إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين