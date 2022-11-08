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وظيفة شاغرة في شركة سبيد كليك Speed click بقطاع غزة

08 نوفمبر 2022 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة سبيد كليك Speed click بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مسؤول مخزن للعمل لديها حسب التفاصيل التالية:

- المسمى الوظيفي: مسؤول مخزن Storekeeper

 المهام الرئيسية:

1. متابعة إدارة مخازن الشركة والعمل على استقبال الأصناف حسب إجراءات المخازن المتبعة.

2. مراجعه دورية لرصد الأصناف المخزونة والتي وصلت لحد إعادة الطلب ورفع التقارير لمدير الدائرة بها.

3. استقبال الأصناف الواردة بعد عملية الفحص والاستلام لتخزينها بالمكان المخصص.

4. تجهيز بطاقة صنف لكل صنف بالمخازن وترصيد الصادر والوارد منها

5. تنظيم وترتيب الأصناف في المخزن بطريقة مناسبة يسهل الوصول اليها للمناولة والتداول

6. تفقد المخزون بشكل مستمر لمنع الخطأ والتأكد من تواريخ التخزين

7. إدارة عملية تسليم الأصناف المطلوبة كعهد للأقسام

8. الجرد المستمر للمخزون ورفع التقارير اللازمة لإدارة الشركة

المهارات المطلوبة:

1- خبرة واسعة في التعامل مع مخازن وسلسلة التوريد

2- مهارات عالية في اعداد التقارير

3- كفائه جيده في استخدام برامج الاوفس وبالأخص الاكسل

4- مهرات تنظيمية عالية

5- مهارة جيدة في الاتصال والتواصل

المؤهلات:

- دبلوم/ بكالوريوس تجارة _ علاقات عامة.

- أن يكون ضمن الفئة العمرية ما بين (25- 35)عام.

التقديم للوظيفة:

- لمن تتوفر فيه المؤهلات الرجاء ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني

 [email protected]

- ملاحظات: آخر موعد للتقدم لهذه الوظيفة هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10/11/2022.

-  سيتم التواصل مع الاشخاص المستوفية شروطهم فقط

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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