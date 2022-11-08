مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. بطاقة منتخب كندا

كأس العالم: المشاركة الثانية

أفضل نتيجة: الدور الأول 1986

الكأس الذهبية: 18 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1985 و2000

تصنيف فيفا: 41

اللقب: كانوكس، الحُمر

رئيس الاتحاد: نيك بونتيس

اللاعبون المرخصون: نحو مليون

أبرز الأندية: مونتريال، تورونتو، فانكوفر وايتكابس

التأهل: تصدرت مجموعتها في تصفيات كونكاكاف

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- المدرب: بعدما أعاد منتخب سيدات كندا إلى الخارطة العالمية، توجّه جون هيردمان (47 عاماً) إلى منتخب الرجال في 2018، بهدف قيادته إلى كأس العالم في قطر، للمرة الأولى منذ 1986. نجح في بث روح الأخوة لدى اللاعبين، دامجاً بين الموهبة والخبرة ومعيداً الأمل لبلد بأكمله. بتصدّره مجموعة كونكاكاف، ينوي المدرب الإنجليزي تحقيق المفاجأة والتأهل إلى الأدوار الاقصائية، وذلك قبل استضافة نهائيات 2026 بمشاركة الولايات المتحدة والمكسيك.

- تصريح: "لم يؤمنوا بنا لأننا لم نمنحهم شيئاً يؤمنون به. تغيّر الوضع الآن. هذه لحظة جيدة كي نتّحد من خلال كرة القدم". جون هيردمان بعد تأهل كندا إلى المونديال في آذار/مارس 2022.

- النجم: فرض ألفونسو ديفيس، أفضل لاعب كندي وفي منطقة كونكاكاف عام 2021، نفسه نجماً في المنتخب الكندي. بعمر الحادية والعشرين، كتب ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني تاريخ بلاده بقيادتها إلى قطر. أعلن انه سيتبرع بعائداته من كأس العالم لجمعيات خيرية.

- التشكيلة المثالية: بوريان - ميلر، فيتوريا، جونستون - أديكوغبي، أوستاكيو، بييت، لاريا - هويليت - ديفيس، ديفيد

المصدر / فلسطين أون لاين