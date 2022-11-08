فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. بطاقة منتخب كندا

أمن السلطة يقتحم ويفضّ بالقوة مؤتمرًا صحفيًّا للمؤتمر الشعبي برام الله

الاحتلال يعتقل الطالب موسى دويكات بعد الإفراج عنه من سجون السلطة

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في سلفيت

المالية بغزة تعلن عن صرف رواتب الموظفين غداً الأربعاء

مزارعو غزة يستعدون لجني ثمار الفراولة.. والزراعة تسيطر على أمراض فطرية

خاطر: اقتحام أجهزة السلطة للمؤسسات سلوك مستهجن يعزز الهيمنة والقمع

قسام حمايل.. طالب جامعي أنهكه الاعتقال السياسي

مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. بطاقة منتخب المغرب

عدسة "فلسطين أون لاين" ترصد آثار المنخفض الجوي الأول في غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. بطاقة منتخب كندا

08 نوفمبر 2022 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
...
بطاقة منتخب كندا

كأس العالم: المشاركة الثانية

  • أفضل نتيجة: الدور الأول 1986

  • الكأس الذهبية: 18 مشاركة

  • أفضل نتيجة: بطل 1985 و2000

  • تصنيف فيفا: 41

  • اللقب: كانوكس، الحُمر

  • رئيس الاتحاد: نيك بونتيس

  • اللاعبون المرخصون: نحو مليون

  • أبرز الأندية: مونتريال، تورونتو، فانكوفر وايتكابس

  • التأهل: تصدرت مجموعتها في تصفيات كونكاكاف

اقرأ أيضا: بطاقة منتخب المغرب

- المدرب: بعدما أعاد منتخب سيدات كندا إلى الخارطة العالمية، توجّه جون هيردمان (47 عاماً)  إلى منتخب الرجال في 2018، بهدف قيادته إلى كأس العالم في قطر، للمرة الأولى منذ 1986. نجح في بث روح الأخوة لدى اللاعبين، دامجاً بين الموهبة والخبرة ومعيداً الأمل لبلد بأكمله. بتصدّره مجموعة كونكاكاف، ينوي المدرب الإنجليزي تحقيق المفاجأة والتأهل إلى الأدوار الاقصائية، وذلك قبل استضافة نهائيات 2026 بمشاركة الولايات المتحدة والمكسيك. 

- تصريح: "لم يؤمنوا بنا لأننا لم نمنحهم شيئاً يؤمنون به. تغيّر الوضع الآن. هذه لحظة جيدة كي نتّحد من خلال كرة القدم". جون هيردمان بعد تأهل كندا إلى المونديال في آذار/مارس 2022.

- النجم: فرض ألفونسو ديفيس، أفضل لاعب كندي وفي منطقة كونكاكاف عام 2021، نفسه نجماً في المنتخب الكندي. بعمر الحادية والعشرين، كتب ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني تاريخ بلاده بقيادتها إلى قطر. أعلن انه سيتبرع بعائداته من كأس العالم لجمعيات خيرية.

- التشكيلة المثالية: بوريان - ميلر، فيتوريا، جونستون - أديكوغبي، أوستاكيو، بييت، لاريا - هويليت - ديفيس، ديفيد

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مونديال 2022 #كأس العالم #مونديال قطر #كأس العالم 2022 #المنتخبات العربية في المونديال #المنتخبات المشاركة في المونديال #بطاقة منتخب كندا #منتخب كندا #المونديال في قطر #المنتخابات الأوروبية في المونديال #مجموعات المونديال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة