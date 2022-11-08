أمن السلطة يقتحم ويفضّ بالقوة مؤتمرًا صحفيًّا للمؤتمر الشعبي برام الله

اقتحمت عناصر أمن السلطة، مؤتمرًا صحفيًا للمؤتمر الشعبي-14 مليون في رام الله، وفضّت بالقوة المؤتمر.

وكان على رأس المؤتمر منسق المؤتمر الشعبي في الضفة عمر عساف، والأسير المحرر فخري البرغوثي، والنائب الثاني لرئيس للمجلس التشريعي حسن خريشة.

واقتحم عدد من عناصر الأمن الذين كانوا بلباس مدني قاعة المؤتمر بينما كانت إحدى المشاركات بالمؤتمر الصحفي تتحدث، وأبلغوا المشاركين والصحفيين الذين كانوا يغطون المؤتمر بالتوقف، وفضّوا المؤتمر، ودقّقوا في بطاقات بعض الصحفيين ومنعوهم من التصوير والتغطية.

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وقرر المشاركون الاعتصام أمام مقر المؤتمر الشعبي احتجاجا على ذلك، وعقد مؤتمرهم الصحفي الذي تم منعه هناك (بالشارع).

وكانت أجهزة أمن السلطة منعت قبل يومين عقد المؤتمر الشعبي - 14 مليون، المطالب بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واعتقلت منسق المؤتمر عمر عساف عدة ساعات.

شاهد | لحظة اقتحام أجهزة السلطة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله قبل قليل pic.twitter.com/i6y4QLXHz5 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 8, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين