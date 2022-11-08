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ضمن سياسة الباب الدوار

الاحتلال يعتقل الطالب موسى دويكات بعد الإفراج عنه من سجون السلطة

08 نوفمبر 2022 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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الطالب موسى دويكات - أرشيف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح موسى دويكات، بعد مداهمة منزله، علماً أنه أفرج عنه من سجون السلطة قبل أسبوعين فقط.

واعتقلت أجهزة السلطة في نابلس، الطالب دويكات من بلدة بلاطة، فور الإفراج عنه من سجن الجنيد، وذلك في أكتوبر الماضي.

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واعتقال دويكات من قبل الأجهزة الأمنية، جاء رغم صدور قرار من محكمة صلح نابلس بالإفراج عنه، حيث اعتقلته للمرة الـ7 على التوالي.

وتدخل الاعتقالات التي تمارسها السلطة وسلطات الاحتلال، ضمن سياسة الباب الدوار، والتي تهدف إلى اعتقال المقاومين والنشطاء والتحقيق معهم وقمعهم، وفق سياسة ما يسمى التنسيق الأمني.

وكثيراً ما تعرض الشبان في الضفة للاعتقال من أجهزة السلطة واخضاعهم للتحقيق، ثم تقوم بعدها قوات الاحتلال باعتقالهم، ليجد المعتقلون أن المعلومات التي قدموها لدى أجهزة السلطة موجودة لدى محققي جهاز “الشاباك” كما هي.

وكانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد أكدت أمس، على ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية، واصفا العامين 2021 و2022 بأنهما الأسوأ، وقال مدير المجموعة المحامي مهند كراجة، إن العام الحالي سجل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية وادعاءات تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة “المحافظ”.

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وأشار إلى أن المجموعة رصدت خلال العام الجاري تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي، منها ما يتعلق بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية، لا سيما منذ “أحداث نزار بنات”، الناشط السياسي الذي اغتالته قوات أمن السلطة في الخليل في شهر يونيو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاعتقال السياسي #سجون السلطة #الطالب موسى دويكات #محكمة صلح نابلس

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