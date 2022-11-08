مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. بطاقة منتخب المغرب

كأس العالم: المشاركة السادسة

أفضل نتيجة: ثمن نهائي 1986

كأس إفريقيا: 18 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 1976

تصنيف فيفا: 22

اللقب: أسود الأطلس

رئيس الاتحاد: فوزي لقجع

اللاعبون المرخصون: نحو 100 ألف

أبرز الأندية: الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، الجيش الملكي

التأهل: تغلب على الكونغو الديموقراطية (1-1 و4-1) في الدور الفاصل ضمن التصفيات الإفريقية

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- المدرب: من المدرب وحيد إلى المدرب وليد. بعد إقالة البوسني وحيد خليلودجيتش الذي أوصل أسود الأطلس إلى نهائيات 2022 لخلافاته مع بعض اللاعبين الأساسيين كحكيم زياش، تعاقد الاتحاد المغربي مع الدولي السابق وليد الركراكي بعد نجاحاته مع الوداد البيضاوي.

- تصريح: "الجمهور المغربي ينتظر نتائج إيجابية. نأمل تحقيق أشياء هامة (...) سنقدّم كل شيء لنجعلكم سعداء. لدي مشروع قصير الأمد، وهو الاستعداد جيداً لكأس العالم. لا يمكنني تغيير نواة الفريق المتواجد راهناً، لكني سأجري بعض التنقيحات". المدرب وليد الركراكي.

- النجم: في ظل غياب حكيم زياش عن المنتخب في الآونة الأخيرة وجلوسه على مقاعد البدلاء مع تشلسي الإنجليزي قبل أن يعود أخيراً اثر إقالة البوسني، حمل أشرف حكيمي شعلة القيادة في منتخب المغرب. أساسي مع باريس سان جرمان بطل فرنسا وحاسم غالباً مع المغرب.

- التشكيلة المثالية: بونو - حكيمي، سايس، أكرد، مزراوي - أملاح، سفيان أمرابط، أوناحي - زياش، النصيري، بوفال

المصدر / فلسطين أون لاين