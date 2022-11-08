وظيفة شاغرة في جمعية الزكاة الإسلامية- لجنة زكاة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الزكاة الإسلامية / لجنة زكاة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل الوظيفة التالية:
- مسمى الوظيفة: مدير تنفيذي لجمعية الزكاة الإسلامية – لجنة زكاة غزة.
الهدف العام للوظيفة:
تحقيق أهداف ورسالة جمعية الزكاة الإسلامية من خلال تخطيط وتنظيم سير العمل وإدارة العاملين، والحفاظ على أموال الجمعية، وحسن التصرف بها، حسب البرامج التي تقدمها الجمعية ووفق رؤيتها.
مؤهلات الوظيفة :
- المؤهل العلمي: شهادة جامعية من جامعة معترف بها لا تقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:
1- العلاقات العامة الدولية
2- كلية تجارة-انجليزي (محاسبة او إدارة أعمال)
3-كلية الهندسة (مدني/إدارة أعمال أو صناعي/إدارة أعمال).
- الخبرة العملية: خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات، منها (3) سنوات على الأقل في مؤسسات المجتمع المدني.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) عاماً.
- أن يكون من سكان مدينة غزة.
القدرات والمهارات:
- الإلمام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني.
- القدرة على كتابة مقترحات المشاريع.
- مهارات التنظيم والتخطيط الاستراتيجي والمالي.
- مهارات القيادة الفعالة.
- القدرة على إدارة الأزمات.
- يتمتع بعلاقات قوية وطيبة مع الفئات المؤثرة في المجتمع.
- مهارات عالية في الاتصال والتواصل.
- التحلي بأخلاق العمل وتقبل المساءلة.
- القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.
- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.
آلية التقديم:
- على الراغبين في التنافس على الوظيفة المذكورة أعلاه ممن تنطيق عليهم الشروط السابقة ارسال الملفات التالية بصيغة PDF على البريد الالكتروني التالي:
- السيرة الذاتية التفصيلية.
- الشهادة الجامعية وشهادات الخبرة.
- شهادة حسن سيرة وسلوك.
- شهادة خلو أمراض معتمدة.
- صورة شخصية.
آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية دوام يوم الاحد الموافق 20/11/2022