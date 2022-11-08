وظيفة شاغرة في جمعية الزكاة الإسلامية- لجنة زكاة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الزكاة الإسلامية / لجنة زكاة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل الوظيفة التالية:

- مسمى الوظيفة: مدير تنفيذي لجمعية الزكاة الإسلامية – لجنة زكاة غزة.

الهدف العام للوظيفة:

تحقيق أهداف ورسالة جمعية الزكاة الإسلامية من خلال تخطيط وتنظيم سير العمل وإدارة العاملين، والحفاظ على أموال الجمعية، وحسن التصرف بها، حسب البرامج التي تقدمها الجمعية ووفق رؤيتها.

مؤهلات الوظيفة :

- المؤهل العلمي: شهادة جامعية من جامعة معترف بها لا تقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

1- العلاقات العامة الدولية

2- كلية تجارة-انجليزي (محاسبة او إدارة أعمال)

3-كلية الهندسة (مدني/إدارة أعمال أو صناعي/إدارة أعمال).

- الخبرة العملية: خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات، منها (3) سنوات على الأقل في مؤسسات المجتمع المدني.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) عاماً.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

القدرات والمهارات:

- الإلمام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني.

- القدرة على كتابة مقترحات المشاريع.

- مهارات التنظيم والتخطيط الاستراتيجي والمالي.

- مهارات القيادة الفعالة.

- القدرة على إدارة الأزمات.

- يتمتع بعلاقات قوية وطيبة مع الفئات المؤثرة في المجتمع.

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

- التحلي بأخلاق العمل وتقبل المساءلة.

- القدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

آلية التقديم:

- على الراغبين في التنافس على الوظيفة المذكورة أعلاه ممن تنطيق عليهم الشروط السابقة ارسال الملفات التالية بصيغة PDF على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- السيرة الذاتية التفصيلية.

- الشهادة الجامعية وشهادات الخبرة.

- شهادة حسن سيرة وسلوك.

- شهادة خلو أمراض معتمدة.

- صورة شخصية.

آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية دوام يوم الاحد الموافق 20/11/2022