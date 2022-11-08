بلدية غزة تعلّق على آثار المنخفض الجوي

قال حسني مهنا مدير دائرة الإعلام في بلدية غزة، إن بعض المناطق لا زالت تعاني من إشكاليات وبحاجة لشبكات لتصريف مياه الأمطار بعد التدمير الذي تعرضت له البنية التحية خلال عدوان 2021.



وأكد مهنا في حديث صحفي لإذاعة صوت الأقصى، حول متابعة طواقم البلدية لتداعيات المنخفض الجوي، طواقم بلدية غزة تعمل في الميدان الآن لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت مع دخول المنخفض الجوي.



وأضاف: :طواقم البلدية لم تغادر الميدان، ومستمرة حتى تضمن أن الأمور جيدة ونأمل ألا تتكرر في المنخفضات القادمة".



وختم حديثه بالقول: "بلدية غزة تعاني بشكل كبير في نقص الإمكانات والمستلزمات وتحاول بجد بالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه الأزمة".

المصدر / فلسطين اون لاين