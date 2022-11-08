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بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

08 نوفمبر 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا تذكارية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه.

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يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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