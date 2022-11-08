الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي طوباس؛ أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تياسير شرق طوباس، واعتقلت الشاب أسامة غالب أبو محسن، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

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وفي نابلس؛ ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع تل بمدينة نابلس، واعتقلت المواطن هاني جوري بعد أن فتشت المنزل، علما أنها اعتقلت نجله محمد قبل أسبوع، مشيرة إلى أن قوة احتلالية اقتحمت بلاطة البلد واعتقلت المواطن موسى دويكات، كما اعتقلت بلال جهاد عيد من بلدة بيتا جنوب نابلس.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين