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"الطقس": أمطار متفرقة على معظم المناطق

08 نوفمبر 2022 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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أمطار متفرقة على جميع المناطق

تتأثر البلاد اعتباراً من، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو الجمعة غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الطقس #سقوط أمطار #أمطار متفرقة

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