ريال مدريد يواجه ليفربول وبايرن يصطدم بباريس

أوقعت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت يوم الاثنين، فريق ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، في مواجهة ليفربول، الوصيف، في تكرار لنهائي نسخة العام الماضي.

وكان ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بفوزه 1 - صفر على ليفربول.

كما أخرج ريال مدريد فريق ليفربول من دور الثمانية في نسخة 2020 / 2021 بعدما تغلب عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 1.

كما يلتقي فريق لايبزيغ الألماني مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يلعب كلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي.

ويلعب ميلان الإيطالي مع فريق توتنهام الإنجليزي، ويلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي.

ويلعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع تشيلسي الإنجليزي، وسيواجه إنتر ميلان الإيطالي فريق بورتو البرتغالي.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني.

المصدر / وكالات