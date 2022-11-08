فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدرب جديد يقود تدريب الشجاعية اليوم

"تم تسريحك بالخطأ".. "تويتر" تدعو موظفين مفصولين للعودة!

أصل كورونا مجدداً.. تصريح لافت من الصحة العالمية

لاعبان ومدرب يُغادران غزة نهاية الشهر الحالي للحاق بالفدائي

صلاح أمام ريال مدريد.. بكاء واستفزاز ووعود زائفة

استقالة مدرب خدمات رفح بشكل مفاجئ !

شركة أبل تخفض إنتاج "آيفون 14" بنحو 3 ملايين هاتف خلال 2022

لماذا تشعر بالتعب رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم؟

دعوات لنصرة الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية

الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي منفذي عملية "الجلمة" في جنين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مدرب جديد يقود تدريب الشجاعية اليوم

08 نوفمبر 2022 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
...
فريق الشجاعية
غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق الكابتن هيثم حجاج على العودة لتدريب فريق اتحاد الشجاعية، بعدما توصل لاتفاق مع مجلس الإدارة على قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيقود حجاج تدريب الفريق اليوم على ملعب الشهيد أحمد الجعبري جنوب مدينة غزة، بعد عودته من السفر منتصف الأسبوع الماضي.

وكان حجاج قد ترك تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق لمركز الوصيف في موسميين متتاليين، وبفارق نقطة واحدة عن البطل فريق شباب رفح، ومن ثم استلم منه المدرب التاريخي نعيم السويركي، الذي استقال من منصبه قبل جولتين.

وقاد تدريبات الفريق بشكل مؤقت محمد أبو حليمة المدرب المساعد لحجاج، وتعادل مع خدمات رفح وحقق الفوز على اتحاد خانيونس.

ويحتل الشجاعية المركز الثالث على سلم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر خدمات رفح.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الشجاعية #هيثم حجاج

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة