مدرب جديد يقود تدريب الشجاعية اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق الكابتن هيثم حجاج على العودة لتدريب فريق اتحاد الشجاعية، بعدما توصل لاتفاق مع مجلس الإدارة على قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيقود حجاج تدريب الفريق اليوم على ملعب الشهيد أحمد الجعبري جنوب مدينة غزة، بعد عودته من السفر منتصف الأسبوع الماضي.

وكان حجاج قد ترك تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق لمركز الوصيف في موسميين متتاليين، وبفارق نقطة واحدة عن البطل فريق شباب رفح، ومن ثم استلم منه المدرب التاريخي نعيم السويركي، الذي استقال من منصبه قبل جولتين.

وقاد تدريبات الفريق بشكل مؤقت محمد أبو حليمة المدرب المساعد لحجاج، وتعادل مع خدمات رفح وحقق الفوز على اتحاد خانيونس.

ويحتل الشجاعية المركز الثالث على سلم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر خدمات رفح.