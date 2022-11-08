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"تم تسريحك بالخطأ".. "تويتر" تدعو موظفين مفصولين للعودة!

08 نوفمبر 2022 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

بعد تسريح ما يقرب من نصف موظفي شركة تويتر، يوم الجمعة، كأحد الإجراءات الأساسية التي اتخذها الملياردير إيلون ماسك، عقب استحواذه على الشركة بقيمة 44 مليار دولار، بدأت "تويتر" التواصل مع عشرات الموظفين الذين تم طردهم، تدعوهم إلى العودة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن بعض الذين طُلب منهم العودة، تم تسريحهم عن "طريق الخطأ".

وقالت المصادر إنه تم التخلي عنهم قبل أن تدرك الإدارة أن عملهم وخبراتهم قد تكون ضرورية لبناء الميزات الجديدة التي يتصورها ماسك، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وطردت "تويتر" ما يقرب من 3700 موظفا يوم الجمعة، عبر البريد الإلكتروني، كوسيلة لخفض التكاليف بعد استحواذ ماسك، والذي تم إغلاقه في أواخر أكتوبر.وعلم العديد من الموظفين أنهم فقدوا وظائفهم بعد أن تم إيقاف وصولهم إلى الأنظمة على مستوى الشركة، مثل البريد الإلكتروني وتطبيق Slack فجأة، فيما توضح طلبات عودة الموظفين مدى سرعة وفوضى العملية.

وكتب ماسك على "تويتر" الجمعة: "فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم".

ولدى تويتر نحو 3700 موظف باقٍ، حيث يدفعهم ماسك للتحرك بسرعة لتطوير الميزات الجديدة، وفي بعض الحالات، ينام الموظفون في المكتب للوفاء بالمواعيد النهائية الجديدة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، طرحت تويتر خطة اشتراك "تويتر Blue" جديدة، والتي تقدم علامة اختيار للتحقق لأي مستخدم يدفع 8 دولارات شهرياً.وقالت الشركة أيضاً إنها ستطلق قريباً ميزات أخرى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأحد، أن "تويتر" ستؤجل التغييرات على علامات الاختيار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في أميركا، يوم الثلاثاء، بعد أن أثار المستخدمون والموظفون مخاوف من احتمال إساءة استخدام الخطة لبث الفتنة.

المصدر / وكالات
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#موظفين #طرد #عودة #ماسك #شركة تويتر

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