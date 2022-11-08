لاعبان ومدرب يُغادران غزة نهاية الشهر الحالي للحاق بالفدائي

غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني لاعبَيْن من غزة للمشاركة في المباراتين الوديتين مع نظيره الكويتي، نهاية الشهر الحالي.

وقرر إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الأولمبي جلب لاعب الوسط أحمد كلاب (اتحاد خانيونس)، والمدافع إبراهيم أبو عمير (خدمات رفح)، للمشاركة في المباراتين اللتان ستقامان في الكويت استعداداً للاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يغادر كلاب وأبو عمير قطاع غزة، برفقة هاني المصدر المدرب المساعد للمنتخب في الثلث الأخير من الشهر الحالي، عبر معبر رفح البري.

ويخوض الفدائي الأولمبي مباريات تجريبية كل فترة وأخرى، للحفاظ على انسجام الفريق، ومحاولة تجربة لاعبين جُدد إن توفر.