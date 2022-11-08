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استقالة مدرب خدمات رفح بشكل مفاجئ !

08 نوفمبر 2022 . الساعة 01:28 بتوقيت القدس
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شعار نادي خدمات رفح
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن علي العايدي، استقالته من تدريب فرق قطاع الناشئين، بنادي خدمات رفح بشكل مفاجئ، دون إبداء الأسباب.

وأكد العايدي، أن مجلس الإدارة قبل استقالته، بعد الاجتماع الذي عُقد للمجلس خلال الساعات الماضية، مُشيراً إلى أنه سيخلد للراحة خلال الفترة القادمة.

ويُعتبر العايدي، أحد أبرز مدربي فرق الناشئين في قطاع غزة، واشتُهر باكتشاف النجوم، التي سطعت مع فريق خدمات رفح خلال السنوات الماضية، أبرزهم سعيد السباخي ومحمود النيرب وعماد فحجان.

كما وعمل العايدي مدرباً مساعداً للمنتخب الوطني للناشئين، عام 2010 رفقة المدرب الشهيد عاهد زقوت، علماً أنه أحد لاعبي خدمات رفح في الجيل الذهبي خلال حقبة التسعينات.

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#استقالة #علي العايدي

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