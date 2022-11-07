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كشف تفاصيل إصابة سلمان الفرج نجم منتخب السعودية قبل كأس العالم

07 نوفمبر 2022 . الساعة 20:03 بتوقيت القدس
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كشف تفاصيل إصابة سلمان الفرج نجم منتخب السعودية قبل كأس العالم

كشف المنتخب السعودي عن طبيعة إصابة لاعبه سلمان الفرج، التي تعرض لها خلال المباراة الودية للأخضر أمام آيسلندا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

وغادر الفرج مُصابًا من لقاء السعودية وآيسلندا، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعد وقوعه أرضًا إثر احتكاكه مع لاعب منتخب آيسلندا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخضر بهدف دون رد.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في بيانٍ صحفي: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب سلمان الفرج إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب".

وأشار إلى أن الفرج سيخضع للراحة لمدة أسبوعين، ما يعني غيابه عن لقاء السعودية مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في لقائَي الأخضر ضد بولندا والمكسيك في دور المجموعات لمونديال 2022.

ويخوض الأخضر السعودي معسكرًا تدريبيًا في إمارة أبو ظبي الإماراتية يستمر حتى يوم 10 نوفمبر الجاري، تخللته 5 مباريات ودية مع منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما، وسيعود بعدها إلى العاصمة الرياض؛ لمواجهة كرواتيا وديًا يوم 16 نوفمبر، قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في المونديال.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #المنتخب السعودي #قطر2022 #سلمان الفرج

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