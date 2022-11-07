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مداهمات واعتداءات إسرائيلية في مناطق بالضفة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
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مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتداءات، اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت اعتقال شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد الرحمن هاني عبد الله (17 عاماً)، أثناء توجهه لزيارة شقيقه الأسير أشرف في سجن "مجدو"، والشاب مصطفى أيوب محمد حشاش (30 عاماً) من المخيم، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شمال مدينة البيرة.

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية قبيا غرب رام الله، واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية برفقة جرافة.

والمنزل المستهدف مكون من طابقين في منطقة الخربة في قرية قبيا الفلسطينية، ويعود لمواطن من أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بحجة عدم الترخيص. 

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال عملية الهدم، فيما أغلق جيش الاحتلال البوابة الحديدية على المدخل الغربي لقرية حارس غرب سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وحاولت اقتحام محيط مدرسة ذكور حارس الثانوية، ومن ثم أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي الغربي للقرية.

وفي وقت سابق، هدمت قوات الاحتلال مخبزاً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، إلى جانب اعتقال الشاب معتصم الجولاني بعد اقتحام منزله في المخيم.

وأتلف مستوطنون نحو 60 شجرة زيتون في أراضي بلدة جالود الواقعة جنوب مدينة نابلس، ورش المستوطنون شجر الزيتون بمواد كيماوية في منطقة البركسات جنوب البلدة، ما أدى إلى تلفها بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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